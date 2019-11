Dorion et Trump, même combat?

Bien sûr, il y a aussi la mise à jour économique présentée par le ministre des Finances. Annonçant le dépouillement de l’arbre de Noël avant le temps, Éric Girard a fait la démonstration que les surplus iraient aux familles et non pas aux syndicats.

Ces nouvelles sont assurément plus pertinentes que le sempiternel débat sur la garde-robe de la députée rebelle. N’empêche, je ne peux m’arrêter de penser à la déclaration de Catherine Dorion cette semaine, dans le cadre du psychodrame entourant son costume d’Halloween et des attaques des libéraux : « ... le fait qu’on s’insurge et qu’on dise que ça, c’est manqué de respect, quand on est dans le parti qui a crissé le Québec à terre et à genou... moi j’aimerais qu’on puisse parler de ça dans les médias »