GAUTHIER, Louise



À Montréal, le 1er novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Louise Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses filles Jocelyne et Manon, ses petites-filles Carolane (Jean-Sébastien) et Nancy, sa soeur Lise (Paul Leblanc), ses frères André (Réjeanne), Florent, Pierre-Michel (Ginette) et Gérald (Shanon), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 10 novembre 2019 de 11h à 14h. Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer ou à la Fondation des maladies du coeur.