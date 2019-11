Il est temps de faire la guerre aux pimps

« On peut assurément voir qu’il y a plus de dossiers. Ça occupe maintenant une place importante dans mon travail », soutient M e Jean-François Roy, un procureur de la Couronne spécialisé en matière de proxénétisme.

De tels drames humains ont des échos au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Montréal. En une décennie, de 2004 à 2014, on y a accueilli un total d’une centaine de victimes de proxénètes. La criminologue Karine Damphousse et sa collègue voient désormais défiler plus de 170 jeunes femmes abusées par an. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg, constate-t-elle : « On voit seulement celles que les policiers nous réfèrent. »