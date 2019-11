Je sors, je reste

Week-end du 8 au 10 novembre 2019

Coup de cœur

LIVRE

Comptoir végan

Photo Courtoisie

Le véganisme est devenu populaire, mais ce n’est pas pour rien. Cette nouvelle tendance culinaire est devenue non seulement savoureuse, mais elle est avant tout santé et écologique! Le nouveau livre Comptoir végan propose des recettes originales conçues par les auteures Gabrielle B.-Cossette, copropriétaire du Café et du Dep Frida et de la chef, Aurélie Lacroix. Elles réussissent à nous donner l’eau à la bouche avec des plats réinventés, tels qu’une poutine sans fromage, un Not Chicken ou encore une Saucisse Mackmuffin. Elles nous dévoilent leur secret à préparer de fausses viandes, qui pourraient même déjouer les plus grands carnivores. Coup de cœur pour les photos de style rétro, tout droit sorties d’un dinner des années 60. *Sorti le 30 octobre

Je sors

CONCERT

L’Essentiel

Photo Courtoisie

La chanteuse Nancy Fortin offre un medley incomparable de l’une des plus grandes voix du Québec, celle de Ginette Reno. Dans ce répertoire, l’interprète propose des relectures des succès comme La Vie, La dernière valse, Ma mère chantait toujours, Fais-moi la tendresse et d’autres grandes chansons qui ont marqué sa carrière prolifique. Entourée de trois choristes, elle nous fera voyager à travers le temps et de son répertoire riche et colorée. *Ce soir et demain à 20h30 et au Cabaret du Casino de Montréal – 1 Avenue Casino de Montréal

OPÉRA

Lucia di Lammermoor

Photo Courtoisie

Dans le plus bel canto italien, l’histoire de trahison et de mariage forcé est racontée sur scène avec l’opéra Lucia di Lammermoor. La soprano coréenne américaine Kathleen Kim et le ténor québécois Frédéric Antoun se glisseront respectivement dans les rôles de Lucia et d’Edgardo. Dans cette œuvre du musicien du génie Donizetti, on retrouve sur les planches le mariage du jeu dramatique et d’un grand héritage mélodique. À travers sa musique, les divers personnages archétypes nous plongent dans un opéra à la fois belcantiste et romantique italien. *Demain soir à 19h30 à la Place des Arts - 175 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

CONCERT

Rentrée montréalaise de Stefie Shock

Photo Courtoisie

Depuis la sortie de son dernier album, Le fruit du hasard, Stefie Shock est prêt à brûler les planches des salles de la province et c’est soir, qu’il entame sa tournée avec sa rentrée montréalaise. Dans ce nouvel opus, le chanteur combine plusieurs styles tels que dancehall, le rock et surf. Dans ses nouvelles compositions originales, on retrouve le single Avec ou sans toi en duo avec sa conjointe, qui aborde le thème des sentiments amoureux. *Ce soir à 20h00 au Cabaret du Lion d’Or – 1676 Ontario Est

CONCERT

Rentrée montréalaise de Tonique

Photo Courtoisie

Dans le cadre de la 33e édition du Festival Coup de cœur francophone, Tonique brûlera les planches du Bain Mathieu, pour sa grande rentrée montréalaise. Le public plongera encore une fois dans son univers pop et coloré, cent pour cent dandy autant dans l’attitude que dans le look! Le chanteur Kanuel Lariault, connu pour être une véritable bête de scène, promet donc un premier spectacle à tout casser! Les spectateurs pourront s’attendre à un concert ponctué de sonorités, qui rappellent parfois la période New Wave des années 80. *Demain soir à 19h30 au Bain Mathieu – 2915 rue Ontario Est

GASTRONOMIE

Le Mois du Grilled Cheese

Photo Courtoisie

Depuis les cinq dernières années, au L’Gros Luxe, le Mois du Grilled Cheese est devenu une tradition. La chaîne de restaurants profite du temps gris du mois de novembre pour réconforter les troupes avec un délicieux sandwich au fromage fondant. Cette année, neuf succursales proposent 40 grilled cheese différents, qui seront en vedette au menu des restaurants L’Gros Luxe. Coup de cœur pour le plat Es-tu fou avec choux de Bruxelles rôtis aux lardons, crumble de pomme, fromage gruyère, filet de sauce piquante au piment scotch bonnet. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour tout goûter! * Consultez le site web du L’Gros Luxe : https://lgrosluxe.com/

Je reste

DOCUMENTAIRE

SOUS EMPRISE

Photo Courtoisie

Le monde impénétrable des sectes est dévoilé au grand jour avec la nouvelle série documentaire SOUS EMPRISE. Dans les divers épisodes présentés, on donne la parole aux victimes et aux nombreux, experts qui tentent d’expliquer les divers mécanismes d’une secte. Du gourou, aux règles d’une communauté, jusqu’à la soumission des autres, cette série tente de décortiquer le fonctionnement de ces cellules secrètes. * Ce soir à 21h00 sur les ondes de PLANÈTE +

TÉLÉ

Dans les pas de...

Photo Courtoisie

La nouvelle série docu-historique Dans les pas de..., suivra dix personnalités québécoises qui ont marché dans les traces de personnages importants de l’histoire du Québec. Ce soir, on diffusera l’épisode de l’ancien Premier ministre René Lévesque avec l’animateur Pierre-Yves Lord. Dans les autres épisodes, d’autres personnalités marcheront dans les pas de Mad « Dog » Vachon, du Frère Marie-Victorin ou encore de Jacques Normand. À travers ce parcours, on y découvrira un portrait vivant de ces nombreux héros, qui ont marqué à tout jamais la société québécoise. *Ce soir à 21h00 sur les ondes de Historia

LIVRE

La vraie nature : le livre du chalet

Photo Courtoisie

L’émission télévisée tant apprécié des téléspectateurs québécois La vraie nature prend désormais vie dans un livre, qui contient plus de 200 photos et de nombreuses anecdotes. En effet, l’animateur Jean-Philippe Dion et ses complices le coordonnateur des invités Martin Boisclair et le rédacteur numérique Martin Grenier, reviennent sur les moments forts des deux premières saisons. De l’arrivée en barque, passant par les soupers aux chandelles, les pages de ce bouquin de chalet, nous dévoilent pour une deuxième fois, les grandes confidences des personnalités publiques, qui y ont participé. *Sorti le 6 novembre