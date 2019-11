L’Avalanche efface un record des Nordiques

Le gros de l’action s’est passé en deuxième période, alors que le Colorado a marqué six fois sans réplique entre 5 min 26 s et 13 min 26 s. Le précédent record de concession datait de l’année 1981, une victoire de 11 à 7 des Nordiques sur les Capitals de Washington où les frères Stastny, Peter et Marian, avaient obtenu tous les deux huit points. Les Nordiques avaient alors trouvé le fond du filet six fois en 8:06.