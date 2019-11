Le président américain Donald Trump affirme que Michael Bloomberg «échouera» dans la course à la Maison-Blanche

Washington | Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que l’ancien maire de New York Michael Bloomberg échouerait s’il venait à se lancer dans la course à la Maison-Blanche .

«Le petit Michael échouera», «il n’a pas ce qu’il faut pour réussir», a estimé M. Trump, assurant qu’il n’y avait aucun autre candidat qu’il aimerait autant défier dans les urnes en 2020 que M. Bloomberg, un autre milliardaire.

Ce dernier avait officiellement annoncé en mars qu’il ne se présenterait pas, au vu de la vingtaine de démocrates déjà en lice, et pour ne pas saper les chances de l’ex-vice-président Joe Biden, au positionnement centriste comme lui.

Mais selon des sources proches de l’homme d’affaires, citées notamment par le New York Times et CNN, il rassemble désormais les signatures nécessaires au dépôt de sa candidature dans l’État de l’Alabama, qui requiert des candidats qu’ils s’enregistrent au plus tard ce vendredi.

Michael Bloomberg, 77 ans, a été maire de New York pendant 12 ans. Président fondateur de l’agence d’informations financières qui porte son nom, il dispose selon le magazine Forbes de la neuvième fortune mondiale, évaluée à 55,5 milliards de dollars.

Très actif dans la lutte contre le changement climatique, il avait déjà envisagé de se présenter comme indépendant lors de la présidentielle 2016, avant d’abandonner de peur de diviser les démocrates face à Donald Trump.