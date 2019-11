Les routes à éviter cette fin de semaine

MONTRÉAL – De nombreux travaux sur le réseau routier risquent de compliquer les déplacements cette fin de semaine, notamment dans le corridor de l’autoroute 15/ autoroute 10, entre l’échangeur Turcot à Montréal et le boulevard Taschereau à Brossard, et sur l’autoroute 15 entre l’île des Sœurs et l’échangeur Turcot.

L’autoroute 15 sud/ autoroute 10 est sera complètement fermée entre l’échangeur Turcot à Montréal et l’entrée du boulevard Taschereau (route 134) à Brossard, en incluant le pont Samuel-De Champlain, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est possible via la bretelle pour la route 136 est, sortie 7 (pont Jacques-Cartier), rue Notre-Dame et avenue Papineau.

En raison de cette fermeture, les bretelles menant de l’autoroute 15 sud et de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 sud seront fermés à compter de 22 h, vendredi, et ce jusqu’à lundi 5 h. Le détour se fera via la bretelle pour la route 136 est puis suivre le détour principal.

Même chose pour l’autoroute 10 est qui sera fermée à la sortie 2 à compter de 22 h.

Sur l’île des Sœurs, toutes les entrées en direction de l’autoroute 15 sud seront fermées de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est prévu via le boulevard de l’Île-des-Sœurs, chemin de la Pointe-Nord, autoroute 10 ouest puis détour principal.

Les bretelles menant de la route 132 est et ouest pour l’autoroute 10 est (vers Sherbrooke) seront aussi fermées selon le même horaire.

Autoroute 15

À Montréal, l’autoroute 15 nord sera complètement fermée entre la sortie 58 (autoroute 10 ouest/ centre-ville, île des Sœurs) et l’échangeur Turcot, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est prévu via l’autoroute 10 ouest, boulevard Robert-Bourassa, à gauche sur boulevard René-Lévesque, entrée pour la route 136 ouest à la hauteur de la rue du Fort jusqu’à l’échangeur Turcot.

Sur le pont Samuel-De Champlain, une voie sur trois sera fermée dimanche de 5 h à 20 h.

En raison de ces fermetures, les entrées du boulevard Gaétan-Laberge, de la rue Saint-Patrick et du boulevard De La Vérendrye seront inaccessibles à compter de 22 h, vendredi, et ce jusqu’à lundi 5 h. Même chose pour le boulevard De La Vérendrye en direction est (vers l’autoroute 15) à la rue Galt.

Un détour est possible via la rue Galt sud, demi-tour au boulevard Champlain, avenue de l'Église, rue Saint-Patrick, boulevard Monk, rue Notre-Dame ouest, avenue Saint-Pierre, rue Richmond, entrée 1re Avenue pour autoroute 20 ouest, sortie 60 pour l’autoroute 13 nord, autoroute 520 est autoroute 40 est.

Dans l’échangeur Turcot, les bretelles de l’autoroute 15 nord à l’autoroute 15 nord (Décarie) et à l’autoroute 20 ouest seront fermées, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Tout comme la bretelle menant de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 nord (Décarie) qui sera fermée selon le même horaire. Le détour se fera via la bretelle pour la route 136 est, sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque et entrée pour la route 136 ouest à la hauteur de la rue du Fort.

Projet Turcot/ réseau local

La rue Saint-Jacques sera fermée entre la rue De Courcelle/ chemin Glen et le boulevard Décarie, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est prévu via le chemin Glen, la rue Sainte-Catherine, boulevard De Maisonneuve et boulevard Décarie.

La rue Saint-Patrick en direction ouest sera fermée entre les rues Cabot et de l’Église, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Le détour se fera via la rue Saint-Rémi.

Autoroute 25

À Mascouche, l’autoroute 25 sud sera fermée entre la sortie 34 (chemin Saint-Henri, L’Épiphanie) et l’entrée du chemin Saint-Pierre, de vendredi 23 h à lundi 5 h. Le détour se fera via le chemin Saint-Henri, rue Iberville, chemin Saint-Philippe, chemin de la Cabane-Ronde et chemin Saint-Pierre.

Route 132 (autoroute René-Lévesque)

À Longueuil, une voie sur trois sera fermée sur la route 132 est et ouest dans l’échangeur de l’autoroute 20/ autoroute 25, de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h.

De ce fait, la sortie 89-E (autoroute 20 est, Québec, boulevard Marie-Victorin) sera fermée selon le même horaire. Un détour est prévu en faisant demi-tour à la sortie 17 (boulevard Marie-Victorin).