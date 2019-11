L’UPAC met fin à l’enquête Justesse sur la SIQ: aucune accusation ne sera portée contre des collecteurs de fonds libéraux soupçonnés dans ce dossier

L’Unité permanente anticorruption ferme le dossier Justesse, une enquête où des collecteurs de fonds libéraux étaient soupçonnés d’avoir trempé dans une fraude à la Société immobilière du Québec (SIQ).

Le commissaire à la lutte contre la corruption Frédérick Gaudreau a fait cette annonce dans un communiqué diffusé vendredi matin.

«Les conditions ne sont effectivement pas réunies pour aller plus loin et soumettre une demande d'intenter des procédures au Directeur des poursuites criminelles et pénales», indique-t-on dans le communiqué. L’enquête Justesse, amorcée en 2010, s’est penchée sur des transactions immobilières douteuses faites en 2004 et en 2007 par la Société immobilière du Québec (SIQ).

Franco Fava et deux autres ex-organisateurs du Parti libéral du Québec, William Bartlett et Charles Rondeau, étaient au nombre des suspects, tout comme l’ex-patron de la SIQ, Marc-André Fortier.

L’UPAC croyait qu’ils avaient commis une fraude leur ayant permis d’empocher des commissions secrètes de plus de 2 millions de dollars «dans le cadre de la vente de bâtisses et de locations à long terme».

Selon l’UPAC, M. Gaudreau a analysé l'ensemble des dossiers d'enquête, dont Justesse, pour en évaluer l'avancement et s'assurer de la pertinence de les maintenir. Il en arrive aujourd'hui à la conclusion qu'il doit mettre fin à ce projet.

«Le commissaire insiste sur le fait que sa décision a été prise en toute objectivité et dans un souci de saine gestion», lit-on dans le communiqué du corps policier.