Oui, il y a urgence climatique (2)!

À coups de matraquage politico-médiatique et de culpabilisation écologique, le lavage de cerveaux a magnifiquement opéré. L’écoanxiété, un trouble jadis inconnu, est maintenant médicalement reconnue et quasi épidémique, surtout chez les jeunes.

Les émotions, et surtout les peurs envahissantes, sont mauvaises conseillères. Et comme l’écoterrorisme ne souffre aucune limite­­, il entraîne la société dans un relativisme moral destructeur, viole les plus grands tabous­­­, promeut l’inversion des valeurs universelles et distille une culture mortifère.