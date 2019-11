BÉDARD, Yselt



À la Résidence Providence St-Joseph de Montréal, le 24 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Yselt Bédard, fille de feu M. Rémi Bédard et de feu Mme Georgette Brunelle. Lui ont précédée son frère, feu M. Guy Bédard et ses soeurs: feu Mme Ruth Houle et feu Mme Lorraine Gagnon.Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces qu'elle a toujours chéris.Un merci particulier pour la qualité des soins reçus par le personnel des Résidences Providence Notre-Dame de Lourdes et Providence St-Joseph.Une courte cérémonie de prière aura lieu le samedi 23 novembre à 10h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Suivra l'inhumation au Cimetière Saints-Martyrs-Canadiens situé à Venise-en-Québec.En guise de sympathie, la famille souhaite que les dons soient dirigés vers l'Institut national canadien pour les aveugles (Fondation INCA; www.inca.ca) et l'organisme Les petits frères des Pauvres (www.petitsfreres.ca)