BERGERON, Gisèle (née Davignon)

Le 3 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Gisèle Davignon, épouse de M. Florian Bergeron.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Denis(Johane) et Sylvain (Louise), ses petits-enfants Cynthia, Simon, Émily, Dany et Mylène, ses arrière-petits-enfants Loïk et Léa-Maude.Elle laisse également son frère Léo (Lise), ses belles-soeurs Lucille (Edmond) et Nicole (Roger), ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517 Lévesque Ouest, Chomedey, Laval,le samedi 16 novembre de 12h à 17h. Une liturgie de la Parole suivra en salon.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des Soins Palliatifs de Laval, formulaires en salon.