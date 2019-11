MARTIN, Cécile (née Guilbault)



Au Centre d'hébergement Parphilia Ferland à St-Charles Borromée, le 4 novembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Cécile Guilbault, demeurant à St-Charles Borromée, autrefois de St-Esprit, épouse de feu Maurice Martin.La défunte laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn (Nicole Asselin), Pierre (Martine Vadnais) et Jean (Angèle Grégoire), ses petits-enfants et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants, son beau-frère Jean-Claude Lafortune, sa belle-soeur Sr Jeannine des Soeurs de Sainte-Anne, neveux, nièces, autres parents et amisLa famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le vendredi 15 novembre de 19h à 22h et samedi à compter de 9h à la résidence de la105, RUE MONTCALMST-ESPRITLes funérailles auront lieu le samedi 16 novembre à 11h en l'église de St-Esprit.Des dons à la Société Alzheimer seraient grandement appréciés.Gaston Pothel 450-839-3450