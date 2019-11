30 ans déjà

On a tendance à l’oublier aujourd’hui, mais ce dernier en représente une page absolument sombre. Lorsqu’on accepte de reconnaître ses crimes, et ce n’est pas toujours le cas, on ne cesse de lui trouver des circonstances atténuantes. Le communisme a beau s’être imposé partout comme un système totalitaire, concentrationnaire et meurtrier, on l’excuse au nom de la grandeur des idéaux qu’il était censé défendre.