POIRIER (née GROLEAU)

Fernande



À Mercier, le 4 novembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Fernande Groleau, épouse de M. Julien Poirier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Guylène, ses petits-enfants Guillaume et Geneviève, ses frères et soeurs Claudette, Huguette, Gaétan, Pierre et Marielle, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 23 novembre à compter de 13h, suivi d'une cérémonie commémorative à 16h en la chapelle.