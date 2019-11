BOURSIER, Paul-André



À Montréal, le 13 octobre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé Monsieur Paul-André Boursier, époux de feu Françoise Riendeau.Il laisse dans le deuil sa fille Élise, ses fils Sylvain, Laurent (Claude Laflamme) et Philippe (Lucie Rochon), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Carmen et Gisèle, sa belle-soeur Marguerite Delisle, ses nièces, ses neveux, cousins et de nombreux amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 16 novembre 2019 à 9h30 au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à La Fondation Marie-Clarac seraient appréciés.