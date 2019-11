DUPONT, Roger



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Roger Dupont survenu le mercredi 6 novembre 2019 à l'hôpital Marie-Clarac, il était l'époux de feu Jeannine Cicioli.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Nicole Thériault), Daniel (Denise Vaillancourt), feu Robert et Alain (Suzanne Beaudry), ses petits-enfants Marie-Ève (Jean-Philippe Audet), Alexandre et Sophie (David Lévesque), ses arrière-petits-enfants Antoine et Julia, son frère Maurice Dupont, sa soeur Pauline Dupont, son beau-frère Albert Cicioli (Thérèse Desautels), neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 16 novembre 2019 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour 17h en la chapelle du complexe.Pour témoigner votre sympathie, des dons en sa mémoire à la Société de recherche sur le cancer seraient appréciés.