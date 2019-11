Provost, Jean-Paul



Le 4 novembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé paisiblement M. Jean-Paul Provost, époux de Mme Gisèle Savaria.Homme d'affaires aguerri, fondateur de Les Autobus Boucherville inc., membre des Chevaliers de Colomb (conseil 5673 de Boucherville), ex-marguillier de Saint-Sébastien, ex-conseiller municipal à la Ville de Boucherville.Outre son épouse Gisèle, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Michel), Jacques, Claudette (Pierre), Jean-Guy (Guylaine), Manon (Mario) et Isabelle (André), ses onze petits-enfants et ses sept arrière-petits-enfants, sa soeur Cécile (Yvon), ses frères Marcel (Jacqueline), Fernand (Léonie), Roger (Lorraine), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de Montarville / Sortie 19 de la Route 132 estcfpierretetreault@videotron.ca / Tél. : (450) 655-6036 / Téléc. : (450) 655-0941le vendredi 15 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 16 novembre de 10h30 à 14h30.Les funérailles auront lieu le samedi 16 novembre 2019 à 15h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.La famille remercie le personnel de la maison en soins palliatifs la Source Bleue de Boucherville pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Source Bleue de Boucherville.