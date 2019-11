LEBLANC, Nicole



À Montréal, le 27 octobre 2019, est décédée Nicole Leblanc, née à Montréal le 2 juillet 1941, fille de feu Gérard Leblanc et de feu Simone Lapointe, laissant un frère, Claude Leblanc, avocat, ses neveux Michel Leblanc et Christian Leblanc, ses petits-neveux Manuel Gobeille Leblanc, Xavier Leblanc Ouellet et Maximilien Leblanc, sa belle-soeur Monique Marcotte Leblanc, sa grande amie Louise Bineau, ainsi que ses nombreux amis et anciens collègues de travail au Ministère de l'éducation du Québec.La famille recevra les condoléances le samedi 16 novembre 2019 de 14h à 18h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 ave Beaumont, Ville Mont-Royal.Un hommage lui sera rendu à 18h dans le salon du complexe.