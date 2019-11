CASTONGUAY, André



À l'Île Perrot, le 19 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. André Castonguay, époux de Mme Aline Normandeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Guylaine (Reggie), François (Josée), Josée (Martin) et Marie-Andrée (Richard), ses petits-enfants, Tanya, Réginald Olivier, Lizanne, William, ses arrière-petits-enfants, Edouard et Samuelle, ses soeurs Gisele (Yves) et Lucie (feu Claude) ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 16 novembre à 12h en l'église St-Michel de Vaudreuil-Dorion (414 ave St-Charles). La famille recevra les condoléances à l'église dès 11h.Au lieu des fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.