NEVEU, Victor



À la Maison de Soins Palliatifs de Laval, le 4 novembre, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Victor Neveu, époux de feu Jeannette Brisson.Il laisse dans le deuil ses enfants André (Carole), Jacques, Linda (François) et Sylvie (François), ses petits-enfants Mathieu, Marie-Eve, Carl, Carolane, Jean-Charles, Lawrence et leurs conjoints, ses onze arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 16 novembre dès 13h; un hommage lui sera rendu à 17h30 au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval serait grandement apprécié.