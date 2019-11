GRATTON, Jacques André



C'est avec une profonde tristesse qu'à l'âge de 85 ans est décédé soudainement Jacques André Gratton, le 31 octobre 2019 à l'hôpital St-Eustache.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Lacoste, ses enfants Alain (Myriam Testa), Martine (Uwe Ruecker), Pierre (Anik Gravel) et Yves (Diane Chartier) et ses petits-enfants Camille, Justin, Stéphanie, Flavie, Émilie, Thomas, Catherine, Justine, Vincent et Adrien.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation pour la Recherche en chirurgie thoracique de Montréal seraient grandement appréciés. Un remerciement spécial aux docteurs Duranceau, Ferraro et Thefe du CHUM et à leurs équipes respectives.