LALUMIÈRE née LANGLOIS

Simone



À Laval, le 20 octobre 2019, à l’âge de, est décédée paisiblement, entourée des siens, Madame Simone Langlois, épouse de feu René Lalumière.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique (Michel Leduc), Robert (Michèle Veillet), Nicole (Albert Kelly), feu Richard (Marielle Laporte) et Guy (Chantale Jean Baptiste), 20 petits-enfants, 27 arrière-petits-enfants, son filleul Philippe Brou ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 30 novembre 2019 de 11h à 15h au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7 (514) 342-8000Une cérémonie avec témoignages suivra à 15h à la chapelle du centre funéraire.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Riviera pour la qualité des services et des soins prodigués à notre mère.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne de la sclérose en plaques.