GARAND, Lyse



À Montréal, le 5 octobre 2019, à l'âge de 55 ans, est décédée Mme Lyse Garand, fille de feu Raymond Garand et feu Muguette Colleret.Elle laisse dans le deuil son oncle François Garand (Ginette), son oncle Pierre-Paul Garand, sa tante Huguette Murray Garand (feu Philippe), sa tante Gisèle Colleret Destroismaisons (Pierre), sa tante Lucille Colleret Ladouceur (feu Gilbert) et de nombreux autres parents et amis.L'inhumation aura lieu le samedi 16 novembre 2019 à 13h au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Direction:www.salonfunerairelfc.com