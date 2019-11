GUIMOND, Jean



À Montréal, le mercredi 30 octobre dernier, est décédé Jean Guimond au Centre d'hébergement Paul-Émile Léger. Au cours de sa carrière, Jean Guimond a oeuvré dans maints domaines notamment en tant qu'animateur à la radio, traducteur, acteur et comédien. Il a publié un roman historique québécois et collaboré à plusieurs films canadiens et américains ainsi qu'à des messages publicitaires et des séries télé. On se souviendra de la célèbre série Juste pour rire, les Gags / Juste for Laughs - Gags diffusée internationalement.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie funèbre et l'inhumation des cendres aura lieu en privé au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise à Montréal.En sa mémoire, les dons remis à la Fondation Santé Urbaine à Montréal viendront en aide au Centre d'hébergement Paul-Émile Léger.Info: 514 765-7302info@fondationsanteurbaine.com