C’est juste trop facile d’exploiter une jeune fille

« Ce n’est pas pour rien que la traite de personnes est le deuxième crime le plus payant au pays », déplore le député et ancien policier, Ian Lafrenière.

« Si tu te fais prendre avec de la cocaïne dans ta voiture, tu te fais arrêter. Mais un proxénète peut rouler en voiture avec une fille, même mineure, et il ne se fera pas arrêter pour ça. Les risques sont presque à zéro », illustre-t-il.

Cette semaine, à l’ouverture de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs qu’il préside, M. Lafrenière a signalé qu’un proxénète « moyen » exploite de cinq à six filles et empoche entre 200 000 $ et 300 000 $ pour chacune d’elles, annuellement.