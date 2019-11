«C’était comme une peine d’amour»

C’est un Fred Pellerin de bonne humeur­­­ que nous avons retrouvé au Marché Atwater, dans le quartier Saint-Henri, à Montréal. Le conteur enchaîne ces jours-ci les entrevues pour promouvoir la sortie du livre tiré de son spectacle Un village en trois dés.

« J’en suis aux deux tiers de la tournée, dit-il. J’ai fait 280 spectacles et on va se rendre à 400. »

Pourquoi ne pas avoir attendu la fin des représentations pour sortir le livre ? « Parce qu’après deux ans, le spectacle a atteint un niveau de mûrissement à mon goût, répond-il. Il est mûr, arrondi, poli, sablé et verni. Et après deux ans, j’avais peut-être besoin d’écrire pour me redonner une swing. »