Confessions d’un pimp repenti: «c’était trop facile»

« La première fois qu’une fille m’a donné l’argent qu’elle venait de faire... Whoa! Je n’ai rien fait et l’argent est venu ! Là, j’ai réalisé que j’étais embarqué dans un cercle vicieux... »

Plus jeune, Marvin est souvent allé dans des bars de danseuses. Il a aussi accompagné des connaissances qui allaient récolter l’argent d’escortes dans des motels.

« Je me suis dit que j’allais essayer. Et... elle me donne l’argent. C’était trop facile », s’étonne-t-il encore.