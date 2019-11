RACINE DUMESNIL, Jeannine



À Brossard, originaire de Lacolle, le 4 novembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Jeannine Dumesnil, épouse de feu monsieur Rhé-Jean Racine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Marc (Anastasia), France (Claude) et Carmen (Normand), ses petits-enfants Valérie, Benoit, Frédéric, Charles-Éric et Gabryel, ses arrière-petites-filles Mégann et Anabelle, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2le vendredi 15 novembre 2019 de 19h à 21h et le samedi 16 novembre dès 9h, suivi d'une cérémonie en chapelle à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.