LAPLANTE, Paul



À Pointe-aux-Trembles, le 3 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé Paul Laplante, époux de feu Jacqueline Savignac.Il laisse dans le deuil son fils Pierre (Nicole Poulin), ses petits-enfants Maxime (Marilou) et Chantal, ses arrière-petit-fils Mickael, Liam et Élie, sa soeur Rita Sarrazin, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 16 novembre de 9h à 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal. Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 16 novembre à 11h au complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimeralzheimer.ca/fr/federationquebecoise