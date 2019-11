VALLÉE, Maurice



À Montréal, le vendredi 1er novembre 2019 est décédé, à l'âge de 81 ans, Maurice Vallée, époux de feu Francine Lussier.Il laisse dans le deuil son frère René, ses soeurs Claire (Gilles Lussier) et Jeannine, son filleul François Lussier, ses neveux et nièces et leurs enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 17 novembre 2019 de 15h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.