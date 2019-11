Des changements qui rapportent

Il y a un bail que Claude Julien n’avait pas apporté autant de modifications à ses trios. Aucune des quatre unités n’y a échappé. Sa formation était si chamboulée que le pauvre préposé à l’équipement des Kings, dont l’un des mandats consiste à écrire les trios de l’adversaire sur le tableau accroché à l’un des piliers du vestiaire, a dû tout effacer et recommencer à zéro.

L’objectif derrière tout ce chambardement : créer une étincelle. C’est ce que Julien avait indiqué en matinée en soulignant qu’il avait trouvé ses troupiers à plat au cours des derniers matchs. Il avait vu juste.

« C’est le meilleur de nos quatre derniers matchs. Même si le pointage final indique un match serré, on n’a pas donné beaucoup [d’occasions de marquer]. Surtout en deuxième période », a déclaré l’entraîneur du Canadien, fort satisfait, au terme de la rencontre.

Il n’y a pas qu’à l’attaque que Julien avait sorti le mélangeur. À l’instar du duel contre les Bruins, il avait réuni Ben Chiarot à Shea Weber.

Exclusivement confronté à l’unité d’Anze Kopitar, le duo de costauds n’a rien donné. À forces égales, Kopitar, Jeff Carter et Tyler Toffoli ont totaliser seulement cinq tirs.

En temps opportun

L’attaque massive qui n’avait rien généré au cours des cinq dernières rencontres a été à l’origine de cette victoire. Deux buts de Weber qui, étrangement, n’était que très peu surveillé par les attaquants des Kings.

Néanmoins, cette même attaque massive a raté une belle occasion de briser les reins des visiteurs dans les derniers instants de la période médiane.

Un but, alors que Kyle Clifford purgeait une double punition mineure pour avoir porté son bâton au visage de Jeff Petry, aurait sans doute fermé les livres.

« Ça leur a donné de la vie et de l’espoir pour le restant du match. On parle de marquer des buts à des moments opportuns. Si on avait réussi à le faire en deuxième période, ç’aurait été 4 à 1 après deux périodes et ç’aurait été un match beaucoup moins stressant », a indiqué Julien.

À la défense de cette unité, ce ne fut pas faute d’essayer. Weber, encore lui, a bien failli compléter le deuxième tour du chapeau de sa carrière, lorsque rejoint, de façon transversale, par Max Domi.