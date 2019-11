Des occasions ratées

Si la défensive a éprouvé des ennuis en début de match, il en va de même pour l’offensive du Rouge et Or.

À ses deux premières séries, le Rouge et Or a récupéré le ballon en excellente position, mais s’est retrouvé les mains vides. La deuxième séquence s’est notamment amorcée dans le territoire des Carabins à leur ligne de 49.

« Quand tu obtiens deux bonnes positions de terrain en partant, tu veux sortir avec des points, ce que nous n’avons pas été capables de faire, a mentionné le coordonnateur offensif Justin Éthier. Ce n’est pas idéal comme départ, et Montréal a répliqué avec une bonne poussée offensive. »

« En retard même sans paniquer, tu dois ouvrir le jeu au football canadien, de poursuivre Éthier. Ce n’était pas le scénario idéal. Montréal a joué beaucoup de couvertures de zone et leur vitesse d’exécution était supérieure à la nôtre. Montréal a mieux joué que nous et méritait la victoire. Le crédit leur revient. »

Auteur de sept réceptions pour 73 verges, Marc-Antoine Pivin déplorait le manque d’exécution. « L’exécution n’était pas là en partant et nous n’avons pas réussi à soutenir des séries, a souligné l’ailier espacé de 4e année. En retard, il a fallu forcer des jeux un peu trop. En deuxième demie, on n’a pas terminé nos poussées. »

Du caractère

En raison du retard de 14-3 tôt au 2e quart, le Rouge et Or s’est davantage tourné vers le jeu aérien. Thomas Bolduc a complété 34 de ses 50 passes pour 331 verges, mais l’attaque terrestre a été limitée à seulement 63 verges. « Comme tout bon jeune quart-arrière, Thomas a commis des erreurs de recrue en première demie, mais on ne l’a pas aidé beaucoup. Montréal mettait de la pression à trois avec succès. Il a obtenu plus de temps en deuxième et on a mieux bougé le ballon. Il était nerveux en partant, mais il a bien fait en 2e demie. »

Glen Constantin abondait dans le même sens. « Thomas a montré de belles choses et du caractère, a souligné l’entraîneur-chef. Il a un bel avenir à Laval. En 2014 à sa première Coupe Dunsmore, Hugo [Richard] avait aussi vécu des moments plus difficiles. Il a grandi et il est devenu un grand quart-arrière. J’espère que le scénario va se répéter. »

Bolduc n’a pas été en mesure d’exploiter les longues passes en raison de la stratégie des Carabins, ce qui est sa marque de commerce. « Ils ne nous donnaient pas les zones profondes et il devient difficile de traverser le terrain avec seulement de courtes passes, a-t-il raconté. On retrouvait parfois neuf joueurs en couverture. On a perdu des batailles et moi je suis sorti de mon processus à quelques reprises. Tout le monde sait que Montréal mise sur une bonne défensive et je leur donne crédit. Ils ont apporté de petites modifications qui ont fait la différence et ils ont bien exécuté. »

Bolduc estime qu’il peut apprendre de cette première saison. « J’ai appris une leçon, aujourd’hui [samedi] et ça va me motiver à travailler encore plus fort. En début de saison, je n’aurais pas cru débuter la Coupe Dunsmore et j’ai saisi l’opportunité qui s’est présentée. Il y a de belles années devant moi. »

Dernier match de thomassin

À son dernier match dans l’uniforme du Rouge et Or, Samuel Thomassin a rapidement résumé le match. « On n’a pas joué notre meilleur match, et les Carabins ont été super bons, a souligné le garde étoile. Ce n’est pas plus compliqué que ça. Il y a peut-être plusieurs raisons pour expliquer ça, mais je n’arrive pas à identifier une raison pour le moment. »

Des erreurs qui coûtent cher