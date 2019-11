Du Vélodrome au Biodôme

Photo PIerre-Paul Poulin

UN CHANGEMENT DE VOCATION

En 1976, l’élite du cyclisme découvre un spectaculaire édifice de béton, à la toiture légère et ajourée de verrières, loin des lourdes structures qui composent le reste du stade. C’est l’œuvre du même architecte, pourtant, Roger Taillibert. Le chantier du Vélodrome est d’une grande complexité : on veut construire en suspendant, en quelque sorte, les structures qui vont composer le treillis de verre et de béton du toit, sans poutre intérieure. La piste sera utilisée quelque temps encore après les Jeux. C’est Pierre Bourque, alors directeur du Jardin botanique, qui lance l’idée de transformer l’ancien lieu de sport en Biodôme en prévision des fêtes du 350e anniversaire de Montréal. Cette décision scandalise toutefois les fédérations sportives cyclistes. De 1989 à 1992, des équipes d’ingénieurs, d’architectes et de biologistes s’affairent pour transformer les lieux en une véritable « maison de la vie », avec des bassins, des aquariums, des terrariums, tout en préservant la lumière de la verrière.

CYCLISME OLYMPIQUE

Photo courtoisie des Archives de la Ville de Montréal, VM168-Y-3-25-005

Lors des olympiades montréalaises, les compétitions de cyclisme sur piste se déroulent ici, sur un plan incliné, comme dans tous les vélodromes. En effet, pour permettre aux athlètes internationaux d’atteindre des vitesses de pointe, le plancher de la piste de course montréalaise est installé avec un angle de 48 degrés. Deux autres plateaux de piste, l’un plat et l’autre légèrement incliné, permettent aux cyclistes de passer de la zone centrale à la zone de course. À l’époque, la piste du Vélodrome fait 285,714 m. Elle est construite en bois de rose et elle est à l’époque la seule piste couverte en Amérique du Nord. La compétition n’est ouverte qu’aux hommes, à l’époque. Le bloc de l’Est des puissances communistes domine nettement dans le Vélodrome, remportant quatre médailles d’or sur quatre, et souvent en remportant deux des trois premières positions. La France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne arrivent à percer cette domination.

DU VÉLODROME AU BIODÔME

Photo courtoisie des Archives de la Ville de Montréal, VM168-Y-3-24-016

Le public qui découvre le tout nouveau Biodôme en 1992 entre dans un lieu unique au monde. Quatre écosystèmes des Amériques ont été recréés pour permettre de retrouver des espèces animales et végétales appartenant au même milieu de vie, dans un environnement proche de leur écosystème d’origine. Les lieux proposés sont la jungle amazonienne, la forêt laurentienne, le golfe du Saint-Laurent et les pôles. En déambulant sur les lieux, les visiteurs doivent faire appel à leurs sens pour découvrir les espèces cachées parmi les plantes. Les dispositifs d’aération, entre autres, sont intégrés au décor, donnant l’illusion d’une promenade en nature alors que d’autres espèces sont installées dans des bassins plus traditionnels. L’expérience immersive du Biodôme voudra être encore plus riche en 2020, alors que le lieu sera transformé pour faire place à un nouvel espace, toujours en mettant en valeur les quatre écosystèmes qui font sa particularité.