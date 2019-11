LAROCHELLE, Raymond



Le 2 novembre, à l'âge de 78 ans, est décédé Raymond Larochelle, de Chambly, époux de feu Carmelle Lévesque Larochelle.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Ghislain), Alain (Karine) et Anick (Pascal), ses petits-enfants Étienne, Marc-Antoine, Arianne, Camille, Myriam, Simon et Jade, ses deux frères Gilles et Robert, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 16 novembre 2019 de 14h à 17h à:933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5450 463-1900Une cérémonie aura lieu le jour même, dès 16h au salon.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à un organisme pour le cancer.