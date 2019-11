BASTIEN, André



À Montréal, le mercredi 6 novembre 2019 est décédé, à l'âge de 85 ans, André Bastien.Il laisse dans le deuil sa compagne Monique (et ses enfants), ainsi que ses trois fils Gaétan (France), feu Mario (Joëlle), Stéphane (Christine) et Patrick, ses petits-enfants Nicolas, Michel, Clémence, Samuelle, Mathilde, Justine et Félix ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 17 novembre 2019 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société SLA en la mémoire de son fils Mario seraient appréciés.