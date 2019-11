Des missiles de Weber

Jonathan Quick a assez d’expérience dans la LNH pour connaître la vélocité du tir de Shea Weber. Mais les yeux et le corps ne se déplacent pas toujours à la même vitesse que les frappes du colosse défenseur du Canadien.

Weber a marqué deux buts, les deux fois en supériorité numérique, dans un gain de 3 à 2 du CH contre les Kings de Los Angeles, samedi, au Centre Bell.

En première période, le capitaine du Tricolore a déjoué deux fois Quick grâce à son arme de prédilection, son puissant tir frappé. Sur le premier de ses deux buts, Weber a récupéré au vol son propre retour de tir qui venait d’être bloqué par le défenseur Matt Roy.

but bizarre

« C’était un but bizarre, je ne me rappelle pas d’avoir marqué un but de la sorte, a dit Weber avec le sourire. J’ai été un peu chanceux de voir la rondelle rebondir pour revenir dans mon angle de tir. »

À ses cinq derniers matchs, le Canadien n’avait pas marqué en 12 occasions en avantage numérique. À ses deux premières tentatives face aux Kings, le CH a touché la cible.

Aux yeux de Jonathan Drouin, les Kings ont commis des erreurs stratégiques.

« Chaque fois que les lignes de passes en direction de Shea sont ouvertes, tu dois essayer de profiter de son tir sur réception, a expliqué l’ailier. Pas beaucoup d’équipes, cette saison, nous ont donné le lancer à Shea. Au lieu de se compliquer les choses, on lui a donné la rondelle et on l’a laissé tirer. Quand quelqu’un marque deux buts, ça veut dire qu’il a un bon feeling pour mettre la rondelle dans le filet. On ne forçait pas nécessairement les jeux, c’est simplement que c’était ouvert. »

Le bon vétéran

Auteur du deuxième but des siens, Nate Thompson s’est fait plaisir en marquant son premier but de la saison contre son ancienne équipe. Au-delà de ce jeu, le joueur de centre de 35 ans a encore une fois offert de précieux services avec de bonnes présences en infériorité numérique et en fin de rencontre.

Ce qu’on a remarqué...

Un défenseur courageux

Todd McLellan risque de récupérer les séquences vidéos de ce match pour rappeler à ses joueurs qu’ils doivent se sacrifier pour espérer gagner. L’ancien entraîneur en chef des Oilers et des Sharks utilisera uniquement des scènes mettant en vedette Matt Roy. Le défenseur des Kings a bloqué trois tirs dans ce match et les trois fois il grimaçait à son retour au banc. Shea Weber, deux fois, et Jeff Petry ont décoché des plombs sur lui. Roy, qui avait déjà 30 tirs bloqués cette saison, sortira de Montréal avec quelques sacs de glace sur lui.

Le retour Chiarot-Weber

Claude Julien a caché un peu son jeu. Pendant la période d’échauffement, l’entraîneur du CH avait placé Ben Chiarot à la gauche de Petry et de Victor Mete aux côtés de Weber. Il a inversé les deux défenseurs gauchers pour la mise en jeu initiale. Chiarot a ainsi renoué avec Weber pour contrer le premier trio des Kings, celui d’Anze Kopitar au centre de Tyler Toffoli et de Jeff Carter. À l’image du match contre les Bruins, Chiarot et Weber ont offert un bon rendement contre un trio imposant physiquement.

De la glace pour Drouin

Jonathan Drouin a eu son mot à dire dans cette victoire avec deux passes, mais aussi un rôle à l’aile gauche du premier trio avec Phillip Danault et Brendan Gallagher. Dans des missions défensives, Drouin a relevé le défi. Il a terminé sa soirée de travail avec 22 min 10 s, un sommet cette saison. Il y avait également un peu plus de six minutes en supériorité numérique.

+ Carey Price Il a poursuivi sur sa lancée du match à Philadelphie. Il a bloqué 31 tirs pour signer un 8e gain. Il a réussi un bijou contre Anze Kopitar en troisième période. - Max Domi Il est plus discret dernièrement. Le numéro 13 a perdu à plusieurs reprises la rondelle en supériorité numérique et il a généré peu de chances de marquer. 2 3 Première période 1-MON: Shea Weber (4) (Domi, Drouin) AN-10:13 2-MON: Nate Thompson (1) (Lehkonen, Tatar) 10:28 3-MON: Shea Weber (5) (Drouin, Cousins) AN-16:48 Punitions: Carter (LA) 9:22; Suzuki (Mon) 11:38; Wagner (LA) 16:42; Cousins (Mon) 17:43. Deuxième période 4-LA: Anze Kopitar (5) (Iafallo, Lizotte) AN-2:40 Punitions: Petry (Mon) 1:12; Grundstrom (LA) 11:26; Clifford (LA) (double min.) 14:13. Troisième période 5-LA: Austin Wagner (3) (Grundstrom) 12:44 Punitions: Hutton (LA) 8:22. Tirs au but LOS ANGELES 11 - 10 - 12 - 33 MONTRÉAL 17 - 8 - 12 - 37 Gardiens: LA: Jonathan Quick (P, 2-8-0). MON: Carey Price (G, 8-4-2). Avantages numériques: LA: 1 en 3, MON: 2 en 6. Arbitres: Brian Pochmara, Jon McIsaac. Juges de lignes: Pierre Racicot, Brian Mach. ASSISTANCE: 21 302. Shea Weber ★ Carey Price ★★ Jonathan Quick ★★★

Le match en détails

3e période

12:44 | Blake Lizotte marque sur un jeu décousu pour réduire l'écart à un but. 3-2.

08:22 | Ben Hutton est coupable d'obstruction à l'endroit de Joel Armia.

00:00 | Début de la 3e période.

2e période

14:13 | Kyle Clifford est à son tour puni pour bâton élevé (4 minutes), à l'endroit de Jeff Petry.

11:26 | Carl Grundstrom porte son bâton trop haut à l'endroit de Jonathan Drouin.

02:40 | BUT! Anze Kopitar marque à 5 contre 4. L'écart est réduit à 3-1.

01:12 | Jeff Petry est chassé pour avoir fait trébucher

00:00 | La rencontre recommence.

1re période

20:00 | Fin de la première période.

17:43 | Nick Cousins est coupable d'obstruction envers Blake Lizotte.

16:48 | BUUUT! Shea Weber inscrit son 2e filet de la rencontre avec un boulet de canon! C'est 3-0 CH!

16:42 | Austin Wagner est puni pour avoir fait trébucher Victor Mete.

11:38 | Nick Suzuki est envoyé au cachot pour avoir accroché Ilya Kovalchuk.

10:28 | BUUUT! Nate Thompson accepte la passe d'Artturi Lehkonen dans l'enclave et marque son 1er but de la saison!

10:13 | BUUUT! Shea Weber saisit son propre retour et surprend Jonathan Quick! 1-0 Canadiens!

09:22 | Jeff Carter est puni pour accrochage à l'endroit de Jonathan Drouin. Un premier avantage numérique pour le CH.

00:00 | Début de la rencontre.