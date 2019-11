LALANDE, Ubald



À Montréal, le mardi 29 octobre 2019 est décédé, à l'âge de 87 ans, Ubald Lalande, époux de Patricia Lalande.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Anita et Huguette (feu Mario Gervais) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-Joseph-de-Bordeaux située au 1650, rue Viel à Montréal H3M 1G5, le samedi 16 novembre 2019, à 10h pour y recevoir les condoléances, suivront les funérailles à 11h.