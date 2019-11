Exploitation sexuelle: des filles incapables de se sortir de l’emprise de leurs pimps

Des filles malmenées, isolées, forcées d’enfiler les clients l’un après l’autre et obligées de remettre la totalité de leurs gains à leur proxénète. Pourquoi ces victimes sous l’emprise de souteneurs ne quittent-elles simplement pas cette vie misérable ?

« On les a endoctrinées, on les a brisées comme le gourou dans une secte. On leur dit n’importe quoi », illustre une procureure de la Couronne.