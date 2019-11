Il poursuit Madonna pour un spectacle reporté de deux heures

Un Floridien ulcéré à l'idée de devoir se coucher plus tard que prévu à la suite d'un spectacle de Madonna a entamé une poursuite contre la diva et son équipe, qui ont décidé de repousser des prestations de deux heures.

Selon ce qu'a rapporté la chaîne CNN samedi, Nate Hollander a acheté en août des billets pour un spectacle de Madonna qui devait être présenté à 20 h 30 au Fillmore Miami Beach, dans la ville éponyme, le 17 décembre.

Or, en octobre, Madonna et Live Nation ont changé heure de cette prestation et d'autres spectacles de la tournée «Madame X Tour», la faisant passer à 22 h 30. Aucun remboursement n'a été offert aux détenteurs de billets qui n'apprécient pas le changement imposé.

Dans sa poursuite citée par CNN, M. Hollander souligne avoir dépensé 1024, 95 $ US (environ 1350 $ CAN) pour mettre la main sur trois billets. Ceux-ci ont perdu «énormément» de valeur en raison du changement d'heure et sont mêmes «impossibles» à revendre, ajoute-t-il.

Indirectement, Madonna a, en quelque sorte, fait part de son opinion sur scène. «Il y a quelque chose que vous devez comprendre... C'est qu'une reine n'est jamais en retard», a-t-elle clamé sous les acclamations de ses admirateurs, vendredi, lors d'un spectacle présenté à Las Vegas.