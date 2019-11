Exploitation sexuelle: les adolescentes «aventureuses» inquiètent les autorités

Les autorités s’inquiètent grandement des « aventureuses », ces jeunes filles en quête de sensations fortes, à l’aise avec leur corps et leur sexualité, qui sont des proies faciles pour les proxénètes sans vergogne.

« Les jeunes sont parfois téméraires, ce n’est pas nouveau. Ce qui l’est davantage, ce sont les opportunités plus nombreuses que jamais, une jeune n’ayant même plus à sortir de chez elle pour se faire harpon­ner par un proxénète, un exploiteur ou un client », illustre le sociologue Michel Dorais. Ce dernier a été le premier à souligner la tendance des aventureuses en 2006, dans son livre sur la prostitution juvénile intitulé Jeunes filles sous influence.

« Elles banalisent l’hypersexualisation et choisissent de prendre une chance, excitées par l’aventure. Elles veulent voir ce qu’elles pourraient découvrir là-dedans. Ça fait en sorte qu’au début, c’est excitant, mais rapidement, ça devient dangereux et violent. Et elles finissent par rester prises dans le cercle vicieux de l’exploitation sexuelle », ajoute-t-il.