Le Drakkar stoppé à Rouyn-Noranda

Impliqués dans un troisième match en moins de 72 heures sur des patinoires de l’Abitibi, les Nord-Côtiers ont bien essayé, mais ce ne fut pas suffisant pour éviter de subir ce premier revers en six rencontres.

Les locaux ont profité de l’indiscipline des visiteurs pour donner le ton en première période et se forger une avance de 1-0 grâce au 12e filet de la campagne du vétéran Tyler Hinam.

Malgré les punitions à répétition, le Drakkar est parvenu à niveler le pointage, au début de la deuxième période, par l’entremise de Nathan Légaré avec son 9e but de la saison marqué en désavantage numérique.

La réplique des Huskies n’a pas tardé et ces derniers ont vite sonné la charge avec deux filets sans riposte, en seulement 15 secondes d’intervalle, qui ont tôt fait de freiner l’élan des membres de l’équipage.

Malgré le recul et la fatigue du voyage, les joueurs du Drakkar n’ont pas lâché prise pour autant et ont même dominé le troisième tiers avec 12 tirs au but contre un seul, mais ont fait face à un gardien, Zachary Emond, en très grande forme.