Le Nil, entre feu et eau

Le Nil, certainement le plus mythique des fleuves de la planète. Depuis des millénaires, des civilisations entières s’y abreuvent. Sauf qu’il subit de nos jours – comme tant d’autres espaces légendaires... ou non – l’effet des changements climatiques. Et quand vient en plus s’ajouter l’impact de grands projets humains, le trop-plein menace toute une région : le berceau de l’humanité.

L’image que nous avons du Nil se limite souvent à cette portion qui borde les grandes pyramides et qui éclate dans un immense delta avant de se jeter dans la mer Méditerranée. Le grand fleuve, associé naturellement à l’Égypte, provient de la confluence du Nil blanc et du Nil bleu qui, eux, prennent leur source, d’un côté, dans le grand lac Victoria, de l’autre, sur les plateaux de l’Éthiopie.

Un accord issu de la colonisation britannique permet uniquement aux Égyptiens et aux Soudanais de profiter de l’immense cours d’eau pour l’irrigation et l’hydro-électricité. Les peuples des neuf autres pays qui bordent le fleuve historique protestent depuis déjà longtemps, mais ce sont les Éthiopiens qui, il y a huit ans, ont décidé de ne plus se contenter de regarder l’eau s’écouler vers le nord.

Et les Éthiopiens ont vu grand avec le projet du barrage de la Renaissance, digne des constructions pharaoniques réalisées plus haut il y a 5000 ans. S’étirant sur plus d’un kilomètre et demi, le barrage – qui deviendra le plus grand d’Afrique lorsqu’il sera terminé dans deux ans – pourra générer plus de 6000 mégawatts d’électricité, faisant soudainement de l’Éthiopie le plus grand producteur et potentiel exportateur d’électricité du continent.

UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT

L’impact que le barrage de la Renaissance aura sur le débit du fleuve affole les Égyptiens. La population égyptienne explose : dans une douzaine d’années, ils seront 120 millions. 98 % d’entre eux vivent déjà sur les rives du Nil et 95 % de l’eau consommée vient du grand fleuve.

Le drame, c’est que hormis la vallée du Nil, l’Égypte n’est qu’un désert. L’agriculture étant limitée en espace et peu efficace, Le Caire achète à l’étranger la moitié de sa nourriture et est devenu, au fil des ans, le premier importateur mondial de blé.

En d’autres mots, les Égyptiens manquent d’eau avant même que le barrage ne soit achevé et que les Éthiopiens ne commencent à remplir l’immense réservoir que la construction retiendra. Addis Abeba se donne d’ailleurs entre cinq et sept années pour réaliser l’opération. Le Caire exige beaucoup plus de temps, ainsi que la capacité de stopper le remplissage si l’approvisionnement en eau de sa portion du Nil est affecté.

Les Éthiopiens s’y opposent, eux qui ont à cœur les besoins de leur propre population, elle aussi en forte croissance. Quatre années de négociations n’ont mené qu’à l’impasse et à la méfiance.

TRUMP À LA RESCOUSSE

Il reste à l’administration Trump peu de crédibilité sur la scène internationale et encore moins de cohésion à l’intérieur même de la Maison-Blanche, mais de toute évidence juste assez pour inspirer confiance aux Égyptiens, aux Éthiopiens et aux Soudanais (pris entre les deux et aussi inquiets). Ils se sont retrouvés à Washington la semaine dernière et visent une entente d’ici la mi-janvier.

La crise ne peut surtout pas être prise à la légère. Les tensions interethniques, l’action des islamistes et un long historique de conflits régionaux font peser une menace constante sur la stabilité du secteur.

Le désaccord a atteint une telle intensité que le premier ministre éthiopien, le mois dernier, a annoncé que s’il fallait en venir à la guerre contre l’Égypte à cause de ce projet, il pourrait mobiliser des millions de jeunes volontaires. Abiy Ahmed, ce premier ministre, est le récipiendaire du prix Nobel de la paix cette année. Quand même le Nobel de la paix est prêt à se lancer en guerre, c’est qu’il est temps d’agir.