Le retour des assassins

Ces criminels sont de deux types. Il y a d’abord ceux qui sont allés combattre sur le terrain, soit dans des combats armés, soit en soutien aux soldats de l’État islamique. Il y a ensuite leurs épouses qui partagent la même idéologie cruelle et qui sont des complices actives des combattants. Les deux types de personnes mériteraient d’être jugés par des tribunaux de guerre, et le cas échéant, d’être fusillés, tant leurs crimes sont immondes. Une soixantaine de djihadistes seraient déjà retournés au Canada. Ce nombre n’inclut pas leurs enfants et épouses.