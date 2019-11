Le week-end culturel de Paul Doucet

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Le livre Si c’est un homme de l’auteur italien Primo Levi, qui est un récit autobiographique de cet homme qui a été détenu dans le camp de concentration nazi d’Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Il relate son année de détention jusqu’à sa libération. C’est un livre que j’ai énormément aimé et que je vais sans doute relire, même si ce n’est pas une lecture facile. Il m’a apporté une certaine lumière­­­ sur la façon de traverser ce passage, alors que tant d’autres n’ont pas survécu.

Quel est le film qui vous a séduit ?

J’ai vraiment aimé le film Joker dont on a beaucoup parlé. Déjà, je suis un grand fan de Batman et de tout ce qui l’entoure, et j’ai trouvé intéressante l’idée d’aller chercher la genèse de ce personnage, ce qui n’avait jamais été fait. J’ai amené mes fils de 14 et 18 ans le voir, et j’étais content de constater leur fascination pour ce film, malgré sa lenteur. D’ailleurs, j’ai trouvé qu’il s’agissait d’un hommage aux films des années 1970, où il y avait une façon de faire qui a été perdue avec le temps. Joker peut se comparer aux films Taxi Driver, Network et The King of Comedy, car on y retrouve certains éléments. Ça m’a plu énormément ! L’aspect de violence évoqué ne m’a pas choqué. En plus, j’ai été fasciné par le travail des acteurs. Joaquin Phoenix est exceptionnel­­­.

Quelle est l’exposition à voir ?

Dans le cadre du Festival Orford Musique, qui se tient en Estrie au parc du Mont-Orford, on accueillera l’artiste-peintre Carole Doucet, qui est ma sœur, lors de l’événement Musique en couleur – Hommage à de grands musiciens. Au Québec, il s’agit de sa première exposition de cette envergure. Elle y expose plusieurs tableaux qui rendent hommage à de grands musiciens d’ici et d’ailleurs qui ont été des sources d’inspiration. Une belle façon de marier musique et toiles.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

J’ai un gros coup de cœur pour l’émission Révolution à TVA. Je trouve les danseurs exceptionnels, ils ont énormément de talent. On compte des moments de télévision qui sont très beaux à voir et que l’on ne voit pas ailleurs. On constate également que les juges ont du plaisir à faire leur travail. J’adore ça ! Par ailleurs, je suis à visionner en rafale la série La servante écarlate. J’amorce la deuxième saison. Le scénario est incroyable. On réalise que l’on est sur la corde raide par rapport au point de bascule, notamment avec le président des États-Unis actuel. L’auteure Margaret Atwood a très bien cerné tous ces enjeux.

Quelle est votre récente découverte musicale ?

J’ai récemment téléchargé la musique de John Mayer, qui se trouve dans la playlist de ma voiture. C’est un musicien exceptionnel et un très grand guitariste que j’ai eu le plaisir de voir en spectacle à Montréal.

