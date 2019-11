Le Rouge et Or échappe son titre

Le Rouge et Or de l’Université Laval s’est incliné par la marque de 25-10, samedi au PEPS, devant les Carabins de l’Université de Montréal qui signent ainsi la 3e Coupe Dunsmore de leur histoire après les succès de 2014 et 2015

Les Carabins obtiennent ainsi leur billet pour la Coupe Uteck qui se déroulera samedi prochain à Wolfville. Les Axemen d’Acadia ont disposé des Gaiters de Bishop’s par la marque de 31-1 pour remporter le titre de l’Atlantique.

En retard 19-3 tard au 3e quart, le Rouge et Or a tenté un jeu truqué sur une tentative de placement de 32 verges qui a tourné au vinaigre. Parce que sa première option n’était pas au rendez-vous, le demi de coin Zack Fitzgerald a tenté une passe à contre-courant au botteur David Côté, mais le demi défensif Marc-Antoine Dequoy s’est interposé et a réussi une interception pour filer sur 85 verges pour le touché. Auteur de 6,5 plaqués en plus de son larcin, Dequoy a mérité le titre de joueur par excellence du match.

Festival d’erreurs

« Avant le 4e quart, on ne bougeait pas le ballon comme on aurait aimé et il fallait provoquer quelque chose, a expliqué l’entraîneur-chef Glen Constantin au sujet de sa décision d’y aller pour un jeu truqué. À la ligne de 21 verges, on voulait forcer les choses, mais ça n’a malheureusement pas fonctionné. Ce n’est pas le jeu que nous avions prévu et dessiné. Il y a eu une erreur, mais on vit très bien avec ça. »

« Nous avons commis trop d’erreurs pour gagner, de poursuivre le pilote lavallois. Nous avons commis quelques erreurs en défensive, quelques erreurs en offensive et nous avons eu un botté bloqué. Ce n’est pas dans notre caractère de commettre des erreurs comme ça, mais on doit vivre avec ça. Je suis fier des efforts des gars, qui n’ont jamais abandonné et qui ont tout donné pour gagner en fin de match. »

Après avoir réduit l’écart à 25-10, le Rouge et Or s’est retrouvé à la ligne de 4 des Bleus avec deux minutes à écouler, mais une passe trop longue dans la zone des buts en direction de Douglas Surf Biron sur un 3e essai a mis fin aux espoirs de remontée. Deux jeux plus tôt, à la ligne de huit, Laval avait écopé d’une coûteuse punition pour procédure illégale.

Un coach confiant

Même si les Carabins s’étaient inclinés à leur dernière visite à Québec par la marque de 16-3 et que leur offensive n’avait pas connu les succès escomptés cette saison, Danny Maciocia croyait aux chances de sa troupe.

« J’y croyais fortement, a-t-il déclaré. Si on était capables d’être un peu plus disciplinés, d’être un peu plus détaillés, de protéger le ballon et d’être opportunistes, on pouvait aller chercher une victoire. On a été opportunistes. On a eu la chance d’aller chercher des points dans la zone payante. Quand tu es capable de faire ça, ça augmente tes chances d’aller chercher la victoire. Je suis fier de nos gars, ils méritent tout ce qu’ils sont en train de vivre. On adore jouer ici. L’ambiance, le “build up” pendant toute la semaine jusqu’au match. On est très à l’aise sur ce terrain. Il n’y a pas de complexe et on n’est pas intimidés. On ne se sent pas en territoire hostile. » »

« Laissons faire la Coupe Vanier, de poursuivre Maciocia. On a un match la semaine prochaine. Je ne parle pas de la Coupe Vanier. Après tout ce qu’on a vécu pendant la saison régulière, on ne tient rien pour acquis. »