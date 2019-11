Les écologistes-rois

Dans l’entrevue qu’il a accordée au Journal, il formule le problème ainsi : « Il y a un réel risque, si la démocratie échoue à régler le problème des changements climatiques, que dans un certain temps les citoyens et citoyennes qui ont peur pour leur survie se mettent à se tourner vers des options autoritaires. »

Plus près de nous, en 2007, un livre australien suscitait un débat houleux : The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy (Praeger). Le coauteur, David Shearman, un médecin, dénonçait l’indécision chronique des démocraties. Les régimes autoritaires tels que celui de la Chine peuvent prendre les décisions qui s’imposent, plaidait-il.