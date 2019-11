L’Océanic battu en fusillade

Carson MacKinnon, Manix Landry et Metis Roeland ont tous battu le gardien de l’Océanic en tirs de barrage pendant que le gardien des Olympiques, Creed Jones a réussi à bloquer Alexis Lafrenière pour obtenir un premier gain cette saison, après six revers.

« Nous avons joué un bien meilleur match qu’hier, mais nous avons accordé deux buts sur quatre lancers. À un moment donné, ça prend des arrêts. En fin de troisième, on ne réussit pas à sortir la rondelle de notre territoire à deux reprises et ils marquent sur un lancer voilé. En l’absence de Raska et Bolduc, nous avons dû surtaxer certains joueurs, surtout que des jeunes manquent des occasions de se faire valoir », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.