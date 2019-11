La télévision est bien plus qu’un divertissement ou un espace pour s’informer. C’est aussi un miroir de notre société. On y débat, on s’y livre, on s’y découvre. Voici quelques émissions qui en disent long sur qui nous sommes.

Zone franche

lundi 21 h à Télé-Québec

On pourrait croire que les Québécois n’aiment pas la confrontation ni le débat. Pourtant, nous avons des choses à dire. Dans cette arène animée par Isabelle Maréchal et Raed Hammoud on aborde des enjeux sociaux de front avec des gens articulés qui s’engagent et lancent des idées. Légalisation des drogues, contrôle des armes à feu, place du français, identité des genres, vaccinations. Une émission constructive qui permet de prendre le pouls de la population.

Le gros laboratoire

dimanche 19 h 30 sur Ici Radio-Canada Télé

Cette série, d’abord diffusée à Explora, propose un concept fort intéressant qui en dit parfois long sur qui nous sommes. Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie mènent un plateau où 100 « cobayes » sont réunis pour participer à des expériences comportementales. Est-ce que les personnes âgées ont une odeur ? Le sens de l’observation a-t-il un sexe ? La musique nous rend-elle plus courageux ? Les hommes prennent-ils plus de risque que les femmes ? Ces laboratoires ludiques mais bien réels nous permettent d’arriver à des conclusions parfois surprenantes.

Moi j’mange

mardi 19 h 30 à Télé-Québec

On raffole des émissions culinaires. Même ceux qui ne cuisinent pas aiment y jeter un œil. Ce nouveau magazine animé par Stéphane Bellavance nous cultive et nous inspire. Les recettes y sont simples. Mais la particularité de cette émission est de nous donner des trucs pour réduire notre empreinte écologique. On l’a vu lors de la grande marche, les Québécois sont sensibles aux enjeux reliés à l’environnement. On a trouvé ici un juste ton entre l’engagement et la pratique sans la culpabilité.

Dans les pas de

vendredi 22 h à Historia

Une nouveauté vient tout juste de débarquer à Historia nous rappelant la marque qu’ont laissée des personnages importants de notre histoire. Chaque semaine, une personnalité suit les traces d’une personnalité qui l’a influencée et part à la rencontre de gens qui l’ont connue. La semaine dernière, Yves P. Pelletier marchait dans les pas de Rose Ouellette dite La Poune, de son enfance au Faubourg à M’lasse jusqu’à la vedette du burlesque qu’elle a été. Beaucoup d’affection se dégage de ces rencontres. Cette semaine Pierre-Yves Lord marche dans les pas de René Lévesque. La semaine prochaine, ce sera au tour de Réal Béland de marcher dans les pas du célèbre lutteur Maurice Mad Dog Vachon. Des marqueurs de temps tous azimuts dont les histoires sont bien ancrées dans notre patrimoine et qu’il fait bon redécouvrir.

Comédie sur mesure

jeudi 21 h 30 à Ztélé

On aime l’humour au Québec. Dans cette série, on découvre du pays tout en profitant des apprentissages d’un humoriste qui y est catapulté. Celui-ci a deux jours pour s’imprégner du quotidien des habitants d’une ville et mieux les connaître afin de leur proposer un spectacle sur mesure, qui leur ressemble. La série en est à sa 3e saison. On a pu voir récemment Fabien Cloutier à Val-Morin, Mehdi Bousaidan à Malartic et Kim Lizotte à Saint-Ferréol-les-Neiges.

La famille Groulx

jeudi 20 h Canal Vie

Au fil des 2 premières saisons, cette famille a littéralement charmé le Québec. Tara et Pascal sont les heureux parents de dix enfants. Nous avons été témoins de rentrées scolaires, de fêtes, de camps d’été, d’une naissance et d’une demande en mariage. Cette sympathique série les suit dans leur quotidien, un quotidien qui pourrait ressembler au nôtre mais gonflé par 10 ! Une famille comme il n’y en a plus beaucoup aujourd’hui, mais à l’image de la famille québécoise d’antan avec des parents présents et attentifs, quelques chicanes mais surtout du plaisir. Cette saison, on prépare le mariage et on veut y être invité !

Un souper presque parfait

lundi au vendredi 18 h à V

Véritable classique de la chaîne, cette émission divertissante assure depuis 10 saisons le succès de sa programmation de début de soirée. Les Québécois sont reconnus pour leurs partys de cuisine. C’est ce qui s’y passe depuis 10 ans. Cinq individus qui ne se connaissent pas s’invitent à souper à tour de rôle et jugent la qualité du repas et de l’accueil. Cette émission dresse une mosaïque du Québec puisque des gens issus de tous les milieux y participent. Les commentaires d’André Ducharme sont toujours savoureux. Et la cuisine, ça parle beaucoup...

100 % local

dimanche 14 h sur Ici Radio-Canada Télé

Nicolas Ouellet anime chaque semaine une table ronde dressant un portrait qui sort des sentiers battus de ce qui se passe un peu partout au pays. Sous forme de défis, les quatre collaborateurs représentant chacun un coin de pays doivent redoubler d’efforts pour faire découvrir des lieux, des activités, des histoires qu’on ne connaît souvent pas. Qu’on y parle de transport ou d’amitié, la formule leur laisse carte blanche pour nous séduire. Une façon ludique de prendre des notes sur le Canada.

Un vrai selfie

plusieurs diffusions sur Unis ou tv5unis.ca

Nous avons tous des vulnérabilités, des choses qui nous rendent anxieux, nous empêchent parfois d’avancer. C’est parfois temporaire. Certains en souffrent plus que d’autres voyant leur santé mentale affectée. Cette série docu-réalité nous permet à travers l’authenticité des participants qui s’y dévoilent de nous questionner sur nous-mêmes. Huit jeunes de 18 à 30 ans se confient à leur cellulaire à différents moments de leurs journées sur ce qu’ils vivent, sur la source de leur mal-être. Problème de poids, d’anxiété, dépression, dépendance. Chaque semaine, ils se retrouvent pour une psychothérapie qui leur permet de cheminer et, en quelque sorte, de faire front commun.

Les vrais héros

mercredi 19 h 30 à Moi&cie

Dave Morissette a fait un voyage à Compostelle qui a transformé sa façon de voir la vie. Dans cette nouvelle série, il part à vélo, avec son sac à dos et sa tente, de Saint-Basile-Le-Grand où il vit jusqu’à Baie-Comeau où il a grandi. Son but : rencontrer des gens inspirants qui font une différence dans la vie d’autrui. Sur 800 km, il découvre des gens généreux avec lesquels il aborde de grands thèmes, dont l’identité, le partage, les racines, la solidarité, les relations humaines. Il s’y dévoile tout en faisant parler ceux qu’il rencontre. De beaux portraits de citoyens au grand cœur qui méritent d’être reconnus.