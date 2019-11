Kim Boutin continue de tout rafler

Épargnée de la présence en finale de la Néerlandaise et championne mondiale Suzanne Schulting, disqualifiée en demi-finale, Boutin a composé toute la journée avec la pression qui vient avec son statut. En finale, elle a habilement dépassé les deux Sud-Coréennes dans les trois derniers tours d’une course qui en comptait neuf.

« Quand tu performes après la première Coupe du monde, tu as envie que ça s’enchaîne. C’est la petite pression supplémentaire que j’avais, mais une coéquipière me dit souvent qu’avoir de la pression est un privilège. Pour ça, je suis contente de toucher à une autre médaille d’or », a-t-elle exprimé.

« Réussir à me rendre en finale au 1000 m et gagner une médaille d’argent à Montréal, ça fait du bien », a émis le verbomoteur de 22 ans, qu’on imagine attaché à sa moustache porte-bonheur.

Le public québécois ne pourra apprécier au meilleur de sa saveur la nouvelle épreuve du relais mixte implantée depuis l’an dernier en Coupe du monde et qui entrera aux Jeux olympiques de 2022. L’équipe canadienne a loupé la chance de participer à la finale de dimanche lorsque Cédrik Blais a chuté, avec sept tours à écouler dans la demi-finale. Kim Boutin, qui participait à cette course avec Alyson Charles et Maxime Laoun, ratera donc une autre occasion de visiter le podium dimanche.

« C’est difficile à prendre, mais on est une équipe qui se soutient. Nous étions tous prêts à prendre les risques qu’il fallait pour gagner. Ça pourrait arriver à n’importe qui, alors l’équipe ne met pas la faute sur moi, pas plus que je la mets sur moi non plus. C’est vraiment un travail des quatre patineurs ensemble », s’est défendu Blais.