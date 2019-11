Une expérience «enrichissante» pour Houde

En raison du retrait de son coéquipier Hendrix Lapierre de la série Canada-Russie, Samuel Houde a eu l’opportunité de représenter la LHJMQ face aux étoiles russes les 4 et 5 novembre derniers, et il est très satisfait de sa performance.

«C’est toujours très plaisant de pouvoir représenter ta ligue ( la LHJMQ). J’ai vraiment eu du fun avec les gars là-bas. J’en connaissais plusieurs, mais je me suis aussi fait de nouveaux amis. Ç’a vraiment été une expérience très enrichissante pour moi. Leur style de jeu est un peu différent du style nord-américain donc c’est sûr qu’il a fallu qu’on s’adapte », a résumé l’espoir du Canadien Samuel Houde, rappelant qu’il avait déjà joué face aux Russes lors du championnat mondial des moins de 17 ans.

«Il méritait sa place»

Pour sa part, celui qui a dû s’absenter en raison d’une commotion cérébrale, Hendrix Lapierre, était content que son absence ait pu profiter à son coéquipier avec les Saguenéens.

« C’est sûr que c’est dommage puisque j’étais vraiment content d’avoir été choisi pour y participer. C’était une super belle opportunité de démontrer mon talent aux autres joueurs et aux entraineurs, mais je suis vraiment content pour Houde. Avec le début de saison qu’il a, il méritait sa place.»

Attitude plus positive

Depuis le début de la campagne, non seulement Houde récolte des points au tableau, mais il est l’un des plus constants de son équipe. Ayant récolté des points dans 15 des 18 parties auxquelles il a pris part, Houde est en voie de connaitre la meilleure saison de sa carrière.

« J’ai vraiment changé mon attitude cette année. Je suis arrivé très positif au camp et je voulais partager mon expérience avec les autres gars de l’équipe, a expliqué Samuel Houde qui en est à une quatrième année dans le circuit Courteau. Je suis convaincu que ça m’aide présentement sur la patinoire et j’essaie surtout d’être constant dans mes performances match après match. Dans les années passées, je pensais un peu trop aux statistiques, mais cette année je me concentre plus sur mes performances et les petits détails de mon jeu.»

Les Saguenéens et Samuel Houde joueront leur prochaine partie dès ce soir, alors qu’ils affronteront les Cataractes de Shawinigan à 16h00 au Centre George-Vézina.